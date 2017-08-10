Падение подпиленного дерева повлекло негативные последствия не только для ЛЭП

Падение подпиленного дерева в четверг утром привело к отключению линии электропередач 35 кВ "Кременная-Житловка", питающей подземное хранилище газа (ПХГ) и Кременской водоканал, сообщила пресс-служба энергоснабжающей компании "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО).

"Автоматическая защита на линии сработала в 6:40. Через два часа эти подстанции были запитаны по другим ЛЭП", - говорится в сообщении.

По данным энергетиков, падение подпиленного тополя высотой более 20 метров, повлекло негативные последствия не только для ЛЭП – из-за оказавшихся над железнодорожными путями проводов было остановлено движение поездов.

"Энергетики демонтировали провода, что позволило пропустить поезда. Сейчас с железнодорожниками согласовывается время для проведения ремонтных мероприятий", - добавляют в ЛЭО.

На месте происшествия помимо сотрудников облэнерго и "Укрзализныци" присутствует полиция.

Как сообщалось, ЛЭО входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.