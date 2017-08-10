События

14:08 10.08.2017

Падение подпиленного дерева повлекло негативные последствия не только для ЛЭП

Падение подпиленного дерева в четверг утром привело к отключению линии электропередач 35 кВ "Кременная-Житловка", питающей подземное хранилище газа (ПХГ) и Кременской водоканал, сообщила пресс-служба энергоснабжающей компании "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО).

"Автоматическая защита на линии сработала в 6:40. Через два часа эти подстанции были запитаны по другим ЛЭП", - говорится в сообщении.

По данным энергетиков, падение подпиленного тополя высотой более 20 метров, повлекло негативные последствия не только для ЛЭП – из-за оказавшихся над железнодорожными путями проводов было остановлено движение поездов.

"Энергетики демонтировали провода, что позволило пропустить поезда. Сейчас с железнодорожниками согласовывается время для проведения ремонтных мероприятий", - добавляют в ЛЭО.

На месте происшествия помимо сотрудников облэнерго и "Укрзализныци" присутствует полиция.

Как сообщалось, ЛЭО входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Круг подозреваемых в деле ПриватБанка будет установлен после оценки нанесенных финнучреждению убытков

Безналичная система оплаты заработала на всех парковках Киева

ВНО лучше всего сдали в Киеве и Львовской области

Знойную погоду сулят украинцам синоптики в ближайшие дни

Глава поселкового совета в Одесской области задержан на взятке в 45 тыс. грн

ПОСЛЕДНЕЕ

При выявлении доказательств причастности Балчуна к злоупотреблениям в "Укрзализныце" последует соответствующее реагирование

Количество изданий в Украине за год сократилось на 4,3%, русскоязычных – на 11,1%

Суд продолжит заседание по делу о госизмене Януковича 15 августа

Число ураганов в Атлантике может оказаться максимальным с 2010 г.

Погибший при крушении самолета возле Алматы пилот был этническим украинцем с гражданством Казахстана

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
интернет магазин звуковых карт
РЕКЛАМА