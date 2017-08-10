ВНО по иностранным языкам в 2018 станет двухуровневым и пополнится аудированием

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) информируют, что в 2018 году внешнее независимое оценивание (ВНО) по иностранным языкам будет двухуровневым и расширится блоком аудирования.

"Самые большие изменения ожидаются в следующем году в тесте по иностранным языкам. Планируется, что появится новый вид деятельности, который не использовался – восприятие языка на слух – будет отдельный блок аудирования. Также предполагается, что в процессе прохождения государственной итоговой аттестации будет использован двухуровневый тест на уровень владения языком В1 и В2", - сообщил директор Центра Вадим Карандий в ходе пресс-конференции в четверг в Киеве, говоря о планируемых на 2018 год новациях в ВНО.

По его словам, тест уровня В1 будет предложен выпускникам общеобразовательных школ, а В2 - школ и классов с углубленным изучением иностранных языков.