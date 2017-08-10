В Киеве до конца 2017г разработают план размещения необходимого количества общественных уборных

Власти Киева до конца 2017 года планируют разработать стратегический план по размещению в городе необходимого количества общественных уборных с использованием туалетных модулей, сообщает Киевская городская государственная администрация (КГГА).

По словам замглавы КГГА Петра Пантелеева, приведенным в сообщении, сейчас в столице имеется 317 общественных уборных. В то же время, по оценкам городских властей, потребность в них составляет 573 ед.

"То есть, более 256 уборных еще нужно дополнительно установить в местах массового пребывания граждан", – говорится в сообщении.

По данным П.Пантелеева, за последние 1,5 года в Киеве был проведен капитальный ремонт и возобновлена работа 21 общественной уборной, а также текущий ремонт еще 10.

"В этом году построили новую общественную уборную стационарного типа в парке "Наталка", установили автоматическую общественную уборную возле верхней станции фуникулера и семь туалетных контейнеров модульного типа, которые с функционируют на столичных пляжах", – добавил замглавы КГГА.