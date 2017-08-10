ВНО лучше всего сдали в Киеве и Львовской области

Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО) сообщает, что внешнее независимое тестирование (ВНО) в 2017 году лучше всего сдали выпускники из г.Киев и Львовской области.

"Если посмотреть рейтинг регионов уже не по показателям государственной итоговой аттестации, а по показателям внешнего независимого оценивания, то, как правило, территории-лидеры сохраняются, но место лидерства меняется. По оценкам 160-200 баллов в большинстве случаев лидирующие позиции почти по всем предметам занимает Львовская область. Например, украинский язык - Львовская область, история Украины - Львовская область, Киев на втором, математика - лучший Киев, биология - Киев", - сказал директор Центра Вадим Карандий в ходе пресс-конференции в четверг.

В частности, ВНО по украинскому языку на 160-200 баллов сдало 44,2% выпускников Львовской области, 43,1% - Киева, 36,3% - Тернопольской области, 31,6% - Черниговской области и 31,9% - Черкасской области.

По истории на 160-200 баллов сдало 42,7% выпускников Киева, 31,9% - Львовской области, 25,9% - Волынской области, 25,4% - Ивано-Франсковской области и 23,6% - Тернопольской области.

Тестирование по английскому языку сдали лучше всего выпускники г.Киев, где 160-200 баллов получили 42,1% участников, Львовской области - 34,6%, Черновицкой области - 32,3%, Тернопольской и Волынской - 31,8%, Ровенской - 29,3%.

В.Карандий добавил, что по украинскому языку самые низкие результаты получили участники теста из Черновицкой, Закарпатской, Херсонской и Ровненской областей.

Директор УЦОКО проинформировал, что больше всего сдавших ВНО в 2017 году на 200 баллов из Киева, Львовской, Запорожской и Харьковской областей.

"Необходимо отметить город Киев, где есть 82 человека с 200 баллами, Львовская область - 49, Запорожская - 18, Харьковская - 18, Днепропетровская - 15, Закарпатская - 14", - сказал В.Карандий.

При этом 16 выпускников Львовского физико-математического лицея-интерната при Львовском национальном университете имени Ивана Франка получили максимальные 200 баллов по ВНО, 10 - Киево-Печерского лицея №171 "Лидер", 9 – Ужгородская общеобразовательная специализировання школа-интернат с углубленным изучением отдельных предметов Закарпатского областного совета и по 5 выпускников с результатом в 200 баллов имеют три школы из Киева: лицей "Научная смена", лицей №142 и лицей №208.

По его словам, 9 человек получили максимальные 200 баллов одновременно по двум предметам: 4 из Львова, по 1 - из Львовской области, Киева, Чернигова, Одессы, Ужгорода.