Суд приступил к изучению доказательств в деле о госизмене Януковича

Оболонский районный суд г.Киева начал приступил к изучению доказательств в уголовном производстве по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в начале судебного заседания в четверг адвокат В.Януковича Виталий Мешечек отметил, что ознакомился с материалами дела в полном объеме и готов к участию в процессе.

После этого председательствующий судья Владислав Девятко сказал, что суд приступает к изучению доказательств в этом деле. "Таким образом, у нас закончились подготовительные действия, и мы можем перейти к исследованию доказательств в данном уголовном производстве" – сказал судья.

Далее прокуроры Главной военной прокуратуры начали представлять собранные ими доказательства, первым из которых является обращение президента Российской Федерации Владимира Путина к Совету Федерации от 1 марта 2014 об использовании вооруженных сил РФ на территории Украины "до нормализации общественно-политической обстановки в этой стране".

В.Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.