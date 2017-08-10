Тбилисский аэропорт парализован из-за сбоя в компьютерной программе

Работа Тбилисского международного аэропорта с ночи на четверг нарушена из-за сбоя в компьютерной программе, в результате чего 8 из 22 рейсов были выполнены с опозданиями на 3-4 часа.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта, проблема возникла в программе электронной регистрации пассажиров и багажа, из-за чего эти операции приходится делать вручную, на что уходит много времени.

"В результате этого с 2 часов ночи по настоящее время с опозданиями выполнены рейсы в Стамбул, Мюнхен, Афины, Варшаву, Киев, Дубай, Анталия, Шаржу", - сказали в пресс-службе.

При этом отметили, что идет работа по ликвидации сбоя в программе, который возник частично из-за того, что в аэропорту скоро запускается новый пассажирский терминал, и осуществляется процесс перестройки компьютерных программ.

Оператором Тбилисского аэропорта является турецкая компания TAV Urban Georgia.