В Харькове нетрезвый водитель на Audi Q5 въехал в отделение ПриватБанка

В Харькове автомобиль Audi Q5, находившийся на парковке, по неизвестным причинам въехал в отделение ПриватБанка, расположенное по адресу пр.Тракторостроителей, 57.

"Водитель, по информации свидетелей, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения... Его госпитализировали в больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, водителю - 30 лет. Ранее он привлекался к административной ответственности по ст.130 КоАП (вождение в нетрезвом состоянии).