События

04:15 10.08.2017

В Харькове нетрезвый водитель на Audi Q5 въехал в отделение ПриватБанка

В Харькове автомобиль Audi Q5, находившийся на парковке, по неизвестным причинам въехал в отделение ПриватБанка, расположенное по адресу пр.Тракторостроителей, 57.

"Водитель, по информации свидетелей, находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения... Его госпитализировали в больницу скорой и неотложной медицинской помощи", - сообщает пресс-служба патрульной полиции Харькова.

Как уточнили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, водителю - 30 лет. Ранее он привлекался к административной ответственности по ст.130 КоАП (вождение в нетрезвом состоянии).

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Интерфакс-Украина
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