Правоохранители Дрогобыча и Хмельницкого получили технику на 2 млн грн для улучшения уголовных расследований

С целью эффективного раскрытия и предотвращения преступлений путем усиления координации в системе уголовных расследований Консультативная миссия Европейского Союза передала оборудование стоимостью 2 млн. грн. полицейским Дрогобыча и Хмельницкого, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Консультативная миссия Европейского Союза (КМЕС) передала оборудование стоимостью 2 млн. грн. полицейским Дрогобыча и Хмельницкого для улучшения уголовных расследований и более эффективного раскрытия преступлений. Следователи обоих городов получили современные криминалистические наборы, цифровые криминалистические фотоаппараты, компьютеры, принтеры и мониторы", – сообщается в пресс-релизе КМЕС по реформированию сектора гражданской безопасности Украины в среду.

Техническая поддержка оказана в рамках совместного проекта КМЕС и Нацполиции Украины об объединении функций следователей и оперативников под единое подчинение. Этот пилотный проект стартовал в январе 2017 на базе Бориспольского отдела полиции. На данный момент он внедряется в восьми регионах: Киевской, Запорожской, Львовской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Хмельницкой областях.

"Пилотный проект направлен на уменьшение бюрократии и повышения эффективности уголовных расследований, ведь оперативники и следователи больше не будут находиться под разным подчинением и будут работать как единая команда", - отметил ведущий советник КМЕС по вопросам уголовных расследований Збинек Ваничек. "Такая практика доказала свою эффективность в странах ЕС, которые также вышли из постсоветской системы", - добавил он.

З.Ваничек привел в пример ситуацию в Чехии, Литве, Польше и Румынии, где функции оперативника и следователя объединении в единую универсальную должность. Целью таких изменений является эффективное раскрытие и предотвращение преступлений путем усиления координации в системе уголовных расследований.