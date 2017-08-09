События

23:52 09.08.2017

Россия уйдет с Донбасса в 2018 - Грымчак

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак рассчитывает, что Россия уйдет с Донбасса в 2018г.

"Я говорил и я сегодня готов это подтвердить, что по расчетам и не только моим, есть люди, которые тоже считают, в 2018 году Россия уйдет, при чем при своих расчетах что-то похожее на санкции, которые были подписаны и вступили в силу тоже учитывались", - сказал он в эфире "5 канала", отвечая на вопрос о том, уйдет ли Россия с Донбасса.

При этом замминистра считает, что срок пребывания РФ на Донбассе продлен из-за проводившейся в начале 2017 года "блокады оккупированных территорий".

"Единственное что, есть такие подозрения, что последний такой бой за Украину будет, пожалуй, в ноябре - это когда (Россия - ИФ) попытается активизировать все, что у нее есть для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине ради того, чтобы не выходить (с Донбасса - ИФ)", - сказал Ю.Грымчак.

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