Суд арестовал еще одного подозреваемого в перестрелке в Днепре

Октябрьский районный суд г.Днепра избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 128 тыс. грн еще одному подозреваемому в стрельбе на пр.Гагарина.

"Сегодня Октябрьским районным судом подозреваемому по уголовным производством по статьям 263, 189 и 115 Уголовного кодекса Украины избрана мера пресечения в виде ареста на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 128 тыс. грн", - сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области в среду.

Как сообщалось, 24 июля около 20:00 в результате перестрелки на просп.Гагарина в Днепре два человека погибли, еще 5 получили ранения. Погибшие были участниками АТО. Среди раненых оказался участник АТО, адвокат Эдмонт Саакян, который дружил с одним из погибших участников АТО и защищал его интересы в суде над нападавшими на АТОшников 9 мая.

В полиции считают, что конфликт лежит в экономической плоскости.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудники Шевченковского отделения полиции Днепровского отдела полиции открыли уголовное производство по п.1 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).