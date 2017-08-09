Камера СММ ОБСЕ на ДФС проработала день и была уничтожена вследствие обстрела, еще одну камеру удалось отремонтировать

Камера видеофиксации, установленная Специальной мониторинговой миссией (СММ) ОБСЕ на Донецкой фильтровальной станции (ДФС), была обстреляна и уничтожена.

"Камеру СММ ОБСЕ на Донецкой фильтр. станции, проработавшую лишь 1 день, обстреляли с юга и юго-запада. Камера уничтожена", - говорится в сообщении СММ ОБСЕ в микроблоге в Твиттере в среду, также выложены фотографии поврежденной камеры.

Первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг указал, что перед тем, как камера была уничтожена, она "зафиксировала огонь из стрелкового оружия". "Правда слишком неудобна для сторон", - подытожил он.

Позднее А.Хуг сообщил, что еще одна камера (менее мощная) повреждена во время нападения на техническое оснащение СMM. "Она уже отремонтирована и работает", - сказано в сообщении СММ ОБСЕ в Твиттере. При этом не указано место расположения камеры.

На пресс-конференции в среду вечером в Донецке А.Хуг сообщил подробности обстрела камер, а также данные, которые удалось установить сотрудникам СММ ОБСЕ в ходе осмотра повренжденной аппаратуры и мачты, на которой были установлены камеры.

"8 августа в 8.20 камерой был зафиксирован огонь из стрелкового оружия и обе камеры сразу же вышли из строя. Сегодня мы посетили Донецкую фильтровальную станцию и видели несколько отверстий от пуль в корпусе камеры и в мачте, где крепится камера. Мы установили, что пули были выпущены с направлений юг-юго-восток и юг-юго-запад. Угол попадания и рельеф говорит о том, что они были выпущены с 600-800 метров. Сегодня после обеда во время нашего патруля одна камера на фильтровальной станции была восстановлена и сейчас она работает ", - сказал первый замглавы СММ ОБСЕ в Украине.

По словам А.Хуга, "совершенная очевидна решимость людей препятствовать миссии в наблюдении за тем, как соблюдается перемирие". Он добавил, что несколькими часами ранее, СММ ОБСЕ слышали две очереди и три единичных выстрела из стрелкового оружия в районе насосной станции в Васильевке.

"Те, кто стоят за этими нарушениями, не хотят позволять миссии совершать мониторинг. Там где имеет место ограничение деятельности миссии, имеются и нарушения режима прекращения огня", - заключил представитель СММ ОБСЕ.