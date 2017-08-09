Минобороны Украины усилило контроль за качеством продуктов питания военных

Министерство обороны Украины усилило контроль за качеством продуктов питания военнослужащих, сообщил начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко.

"По поручению министра обороны мы усилили контроль за качеством услуг по питанию, и продуктов, которые поставляются (военнослужащим - ИФ). Во время проверки новой партии сухпайков 54 тыс. сухих полевых наборов были забракованы, они не поступили в армию в связи с тем, что были некачественными", - рассказал он на брифинге в среду в Киеве.

Д.Марченко также проинформировал, что с начала 2017 года специалисты Минобороны осуществили 93 выезда в подразделения для проверки качества питания.

"По результатам проверок департамент госзакупок и поставок ресурсов подал 44 претензии на сумму 2 млн 801 тыс. грн", - сообщил он.

По состоянию на 9 августа 2017 года соответствующие лаборатории Минобороны провели 21 тыс. 572 проверки пищевых продуктов (в целом 15 тыс. 345 тонн продуктов).

"Их них 1 тыс. 432 тонны были возвращены производителю в связи с тем, что были некачественными. В том числе через наши лаборатории прошли образцы 11 партий ООО "Адамант 2000", - сказал представитель ведомства.

Он напомнил, что согласно действующему законодательству продукты питания военнослужащим закупает и поставляет не непосредственно Министерство обороны, а поставщики, с которыми подписаны соответствующие договора.