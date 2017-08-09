Кабмин отменил внесение данных о месте пребывания в справку переселенца

Кабинет министров Украины отменил внесение данных о регистрации места пребывания в справку о становлении на учет внутренне перемещенного лица.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Кабмин внес соответствующие изменения в правила регистрации места проживания.

Правительство привело данные правила в соответствии с законом "О свободе перемещения и свободном выборе места проживания в Украине".