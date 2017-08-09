СБУ проверяет компьютеры в редакции "Страны.ua" на наличие гостайны

Сотрудники Службы безопасности Украины в ходе обысков в редакции интернет-издания "Страна.ua" и по месту жительства двух журналистов проверяет компьютерную технику на предмет наличия материалов, представляющих государственную тайну, сообщает спикер СБУ Елена Гитлянская.

"Следователи СБУ проводят в Киеве санкционированные судом обыски в редакции интернет-издания "Страна.ua" и местам проживания некоторых журналистов... Сотрудники спецслужбы во время осуществления следственных действий проверяют компьютерную технику на наличие материалов, которые представляют государственную тайну", - написана Е.Гитлянская на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

По ее словам, следственные действия происходят в рамках уголовного производства по факту преступления, предусмотренного ч.1 ст.328 Уголовного кодекса Украины (разглашение государственной тайны).

Е.Гитлянская также отметила, что сайт "Страны.ua" работает в штатном режиме.

В свою очередь, главный редактор издания Игорь Гужва заявляет, что обыски проводятся по делу о гостайне, "которую нашли якобы на какой-то флешке". "В устной форме сотрудники СБУ говорят, что ищут... флешку. Парадокс. Если они уже нашли флешку с гостайной, то зачем им еще одна", - написал он на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Главный редактор издания заявляет, что "никакой гостайны ни на какой флешке найдено не было", и считает, что дело сфабриковано для того, чтобы СБУ могла забрать у полиции всю изъятую ранее технику "и там порыться", а также чтобы получить право на оперативно-розыскные действия, чтобы "кошмарить нас всякими обысками, ставить на прослушку и т.д".

Как сообщалось, Игорь Гужва был задержан вечером 22 июня в Киеве по подозрению в совершении преступления по ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в крупных размерах). 24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал для И.Гужвы меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс грн. Залог был внесен, 27 июня И.Гужва вышел из Лукьяновского следственного изолятора Киева.

Впоследствии появилась информация, что в ходе обысков в офисе "Страны.ua" 22 июня был изъят флэш-накопитель, на которой могут находиться документы, содержащие государственную тайну. Это следует из определения Печерского районного суда Киева по ходатайству следователя о временном доступе к вещам и документам. В ходе расследования уголовного производства установлено, что этой информацией владеет, как юридическое лицо, Министерство обороны Украины.