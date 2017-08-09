"Страна.ua" сообщила об очередном обыске в редакции

В офисном помещении редакции интернет-издания "Страна.ua", а также по месту жительства двух журналистов во вторник проводится обыск, сообщается на официальном сайте издания.

"В офисе "Страны" только что начался обыск. Кроме того, сотрудники СБУ ворвались в квартиры двух журналистов издания. Разрешение на обыск выдал Печерский райсуд Киева", - говорится в сообщении, опубликованном в среду.

В определении суда говорится, что обыск идет по делу о "разглашении государственной тайны". В издании отмечают, что это новое дело и утверждают, что оно сфабриковано.

"Это уже второй обыск в редакции "Страны" за лето - первый произошел 22 июня", - напоминают в издании.

Как сообщалось, главный редактор "Страны.ua" Игорь Гужва был задержан вечером 22 июня в Киеве. По словам генпрокурора Юрия Луценко, И.Гужва требовал и получил $10 тыс. за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика. По словам генерального прокурора, в распоряжении следствия имеются видео и фото доказательства данного правонарушения. Утром 23 июня народный депутат из фракции Радикальной партии Украины Дмитрий Линько подтвердил, что И.Гужва требовал от него деньги.

По данным прокуратуры г.Киева, И.Гужва и его посредник подозреваются в совершении преступления по ч.3 ст.189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в крупных размерах). 24 июня Шевченковский райсуд Киева избрал для И.Гужвы меру пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца с альтернативой залога в сумме 544 тыс грн. 26 июня адвокат И.Гужвы, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш сообщила, что замглавреда "Страна.UA" Светлана Крюкова внесла залог. 27 июня И.Гужва вышел из Лукьяновского следственного изолятора Киева.

29 июня прокуратура г.Киева подала апелляционную жалобу на меру пресечения в виде залога, потребовав увеличить ему размер залога с 544 тыс. грн до 3,2 млн грн.

Впоследствии появилась информация, что в ходе обысков в офисе "Страны.ua" 22 июня был изъят флэш-накопитель, на которой могут находиться документы, содержащие государственную тайну. Это следует из определения Печерского районного суда Киева по ходатайству следователя о временном доступе к вещам и документам. В ходе расследования уголовного производства установлено, что этой информацией владеет, как юридическое лицо, Министерство обороны Украины.

Агентство "Интерфакс-Украина" в настоящее время не располагает комментарием СБУ по поводу обысков.