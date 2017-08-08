События

17:55 08.08.2017

Порошенко поручил Кабмину начать подготовку к 1030-летию крещения Киевской Руси – Украины

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству создать организационный комитет по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси – Украины и разработать план мероприятий.

"С целью подготовки и празднования в 2018 году 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины постановляю: Кабинету министров Украины создать организационный комитет по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины; разработать с участием религиозных организаций и общественных объединений и утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси – Украины", - сказано в указе президента от 8 августа.

Областным и Киевской городской государственным администрациям поручено обеспечить выполнение мероприятий по подготовке и празднованию 1030-летия крещения Киевской Руси - Украины.

Данный указ вступает в силу со дня опубликования.

День крещения Киевской Руси – Украины традиционно отмечается 27-28 июля.

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