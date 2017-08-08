Мужчина в киевской больнице угрожал взорвать гранату из-за обвинений в адрес его сына

В Печерском районе Киева нетрезвый мужчина пришел в больницу с тремя гранатами и угрожал взорвать их, протестуя против обвинений в адрес его сына в краже мобильного телефона, сообщает полиция.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Киева, инцидент произошел накануне поздно вечером - около 22:00 в полицию поступило сообщение от пациентки больницы о том, что у нее пропал мобильный телефон, в краже которого она подозревала сына своей соседки по палате.

"На место для выяснения обстоятельств прибыли патрульные полицейские. Когда они общались с потерпевшей, в помещение зашел отец юноши, которого заявительница подозревала в краже. Мужчина находился в нетрезвом состоянии, начал конфликтовать, а затем, по словам свидетелей, достал из пакета три боеприпаса. При этом начал угрожать пациентам, медперсоналу и полицейским взорвать гранаты, поскольку считал: обвинения в адрес его сына – безосновательны", - рассказал начальник главного управления Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко.

С мужчиной начали переговоры, чтобы предупредить возможный взрыв, и через некоторое время медсестре удалось убедить его отдать ей одну гранату в обмен на возможность беспрепятственно покинуть помещение медицинского учреждения.

Отмечается, что как только в дежурную часть поступило сообщение о вооруженном человеке, на место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, ближайшие наряды и взрывотехники.

На момент их приезда агрессивный киевлянин убежал, а боеприпас без запала женщина передала милиционеру. Опасный предмет изъяли на исследование.

"Правоохранители начали поиски злоумышленника. Сотрудники спецподразделения задержали его и доставили в Печерское управление полиции для проведения следственных действий. Кроме того, устанавливаем, где человек оставил две гранаты, поскольку на момент задержания у него их не было", - отметил А.Крищенко.

Сведения по данному факту зарегистрированы в Печерском управлении полиции. Следователи квалифицируют это событие по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).