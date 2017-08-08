Поляков не сдал два загранпаспорта, констатируют в САП

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Максим Поляков, который подозревается во взяточничестве, не сдал своих заграничные паспорта, сообщил прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Валентин Мусияка.

в ходе заседания Содоменского районного суда г.Киева прокурор, ссылаясь на информацию Государственной миграционной службы, проинформировал, что у М.Полякова есть два паспорта для выезда за границу, и по состоянию на 7 августа нардеп их не сдал.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Соломенский райсуд г.Киева во вторник, 8 августа, рассматривает ходатайство прокуратуры о взыскании в доход государства залога, внесенного народным депутатом И.Поляковым. Прокуроры обосновывают это тем, что подозреваемый отказался надеть электронный браслет и не сдал загранпаспорта

Как сообщалось, М.Поляков подозревается в совершении действий, предусмотренных ч. 4 ст. 368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры 19 июня 2017 года задержали 7 человек, причастных к вымогательству и получению неправомерной выгоды за содействие иностранной компании в осуществлении добычи янтаря в Украине.

Следствие установило, что задержанные, действуя в интересах народных депутатов М.Полякова и Борислава Розенблата, получили от представителя иностранной компании взятку на общую сумму более $300 тыс. с целью подготовки ими законопроектов в сфере добычи янтаря и их внесения в Верховную Раду для принятия решений в пользу указанной иностранной компании.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 21 июня внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народных депутатов М.Полякова и Б.Розенблата.

Верховная Рада 11 июля дала согласие на привлечение к уголовной ответственности М.Полякова, однако отказала в предоставлении согласия на задержание и арест.

21 июля Соломенский райсуд Киева избрал М.Полякову меру пресечения в виде залога в размере 304 тыс. грн и возложил на него ряд обязательств. Так, он обязан носить электронное средство контроля, не отлучаться из Киева и Умани (Черкасская обл.) без разрешения следователя, прокурора или суда, сдать все свои заграничные паспорта. Мера пресечения действует до 19 августа.

25 июля парламентарий внес определенный судом залог, но до сих пор не исполнил решение суда в части обязательства носить электронный браслет.