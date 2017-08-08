Суд продлил арест бывшего прапорщика ВСУ Одинцова

Дарницкий районный суд г.Киева продлил до 6 октября срок содержания под стражей бывшему военнослужащему Вооруженных сил Украины прапорщику Максиму Одинцову, обвиняемому в государственной измене, и продолжит рассмотрение его дела 1 сентября.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат М.Одинцова Валентин Рыбин, который во вторник вступил в данный процесс, суд предоставил ему до 1 сентября время для ознакомления с материалами дела.

Как сообщалось, в конце декабря 2016 года военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины завершила досудебное расследование и направила в суд обвинительные акты в отношении двух бывших украинских военнослужащих Александра Баранова и М.Одинцова, которые изменили присяге и перешли на сторону страны-агрессора. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 408 (дезертирство) Уголовного кодекса Украины, ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Бывшие младший сержант и прапорщик, проходя службу в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Автономной Республики Крым, во время оккупации полуострова не выполнили приказ о прибытии к новому месту службы и остались на оккупированной территории, тем самым совершив дезертирство, в связи с чем были объявлены в розыск. В дальнейшем они заключили контракты о прохождении военной службы в ВС РФ.

20 ноября 2016 года сотрудники СБУ задержали этих дезертиров на административной границе с Крымом возле пункта пропуска "Чонгар" (Херсонская обл.). Суд принял решение об их аресте на 2 месяца с альтернативой внесения залога. Впоследствии возможность залога суд отменил.

Суд отказался объединить в одно производство дела М.Одинцова и задержанного вместе с ним А.Баранова. Дело А.Баранова рассматривает Подольский районный суд Киева.