С начала АТО на Донбассе погибли 3 тыс. 178 бойцов ВСУ

С начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 3 тыс. 178 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"С начала проведения операции количество погибших военнослужащих ВСУ составляет 3тыс. 178", – сообщили в пресс-службе Генштаба во вторник.

При этом собеседник агентства отметил, что общая численность погибших в ходе АТО на Донбассе представителей всех украинских вооруженных формирований и силовых структур превышает цифру в 3,6 тыс. человек.