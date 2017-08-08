События

15:40 08.08.2017

С начала АТО на Донбассе погибли 3 тыс. 178 бойцов ВСУ

С начала проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли 3 тыс. 178 военнослужащих Вооруженных сил Украины, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

"С начала проведения операции количество погибших военнослужащих ВСУ составляет 3тыс. 178", – сообщили в пресс-службе Генштаба во вторник.

При этом собеседник агентства отметил, что общая численность погибших в ходе АТО на Донбассе представителей всех украинских вооруженных формирований и силовых структур превышает цифру в 3,6 тыс. человек.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

Поляков не сдал два загранпаспорта, констатируют в САП

Полсотни граффитчиков с битами на 25 минут задержали рейсовую электричку под Киевом

В Украине стартует призыв срочников в подразделения Нацгвардии

У Саакашвили на украинской границе изымут паспорт гражданина Украины

Саакашвили покинул Польшу

ПОСЛЕДНЕЕ

Турция начала строительство стены на границе с Ираном

Суд продлил арест бывшего прапорщика ВСУ Одинцова

Правоохранители задержали представителя страховой компании за попытку подкупа сотрудника ФГВФЛ

Украинцы смогут увидеть метеоритный дождь

Компьютеры ВСУ от вируса Petya не пострадали

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
телефонные чехлы
РЕКЛАМА