Украинцы смогут увидеть метеоритный дождь

Жители Украины и всех стран северного полушария Земли смогут наблюдать метеорный поток Персеиды в период с 17 июля по 24 августа. Об этом сообщает Earth Sky.

Отмечается, что наиболее интенсивным он будет в ночь с 12 на 13 августа.

По прогнозам Международной метеорной организации, в эту ночь в небе будет наблюдаться повышенная активность метеоров. Ожидается до 100 метеоров в час. Их можно будет увидеть в северо-восточной части небосвода, чуть южнее созвездия Кассиопея.

При этом ученые предупреждают, что наблюдению за метеорным дождем может помешать свет Луны. При этом самые крупные метеоры потока Персеиды — болиды, — вошедшие в атмосферу Земли, можно будет увидеть не только ночью, но и днем.

Источник: Новости Ю