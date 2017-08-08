Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили покинул Польшу, сообщает польское Radio ZET.

"Разыскиваемый грузинскими властями Михаил Саакашвили покинул Польшу", - сообщает "ZET NEWS" на своей странице в микроблоге Twitter во вторник.

Poszukiwany przez gruzińskie władze Micheil Saakaszwili wyjechał z Polski. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) 8 августа 2017 г.

Как сообщалось, 26 июля 2017 года стало известно, что президент Украины Петр Порошенко издал указ, которым лишил гражданства Украины М.Саакашвили.

В администрации президента Украины пояснили, что такое решение было принято по представлению Государственной миграционной службы. Комиссия по вопросам гражданства при президенте Украины поддержала ходатайство о прекращении гражданства М.Саакашвили и рекомендовала главе государства принять соответствующее решение.

При этом на сайте Государственной миграционной службы было размещено сообщение, в котором указано, что материалы по М.Саакашвили были предоставлены Генпрокуратурой.

7 августа М.Саакашвили заявил, что беспрепятственно въехал в Польшу по украинскому паспорту.

Как пишут польские СМИ, в тот же день офис грузинской прокуратуры направил в Варшаву запрос о предоставлении информации о пребывании в Польше в настоящее время М. Саакашвили, на которого якобы три года назад был оформлен международный ордер на арест, и необходимости принятия мер в связи с международными обязательствами .

Бывший президент Грузии был приглашен в Варшаву, чтобы принять участие в праздновании 73-й годовщины событий Варшавского восстания. М. Саакашвили также сообщил, что встретился с украинцами, работающими в Польше.