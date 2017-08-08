События

12:29 08.08.2017

Погибшего в терактах 11 сентября в США идентифицировали через 16 лет

Останки мужчины, погибшего во время терактов 11 сентября 2001 года, опознаны в США, сообщает во вторник издание "Нью-Йорк пост".

Как отметили в службе медицинской экспертизы Нью-Йорка, имя мужчины не разглашается по просьбе его семьи.

Таким образом, жертва теракта была опознана лишь спустя 16 лет после трагедии. Это стало возможно благодаря технологии, при которой проводится анализ ДНК и фрагментов костей погибших.

В настоящее время удалось провести опознание лишь 1641 жертву терактов. При этом 40% погибших по-прежнему не идентифицированы.

В общей сложности 2753 человека погибли во время терактов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

У Саакашвили на украинской границе изымут паспорт гражданина Украины

Саакашвили покинул Польшу

Во Франции и Великобритании обнаружены зараженные фипронилом яйца

Хакеры взломали сеть телеканала HBO, распространили данные об "Игре престолов"

Более 340 мирных жителей стали жертвами боестолкновений на Донбассе с начала года

ПОСЛЕДНЕЕ

Жителей Северодонецка просят 9 августа обязательно иметь при себе удостоверяющие личность документы

Боец ВСУ погиб от пули снайпера под Марьинкой, еще двое ранены при обстреле у Талаковки

Полиция расследует факт жестокого обращения с лошадью в центре Одессы

Лишь треть американцев одобряет работу Трампа на посту президента США

Для обеспечения жильем переселенцев необходимо $20-40 млрд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Кулеры для воды
РЕКЛАМА