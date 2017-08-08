События

12:11 08.08.2017

Для обеспечения жильем переселенцев необходимо $20-40 млрд

Для обеспечения жильем внутренне перемещенных лиц необходимо $20-40 млрд, сообщил первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юсуф Куркчи.

"Эта проблема – одна из самых дорогих для государства, так как при существующих на первичном и вторичном рынке жилья ценах стоимость проблемы зашкаливает до нереальных для государства масштабов. Речь идет о $20-40 млрд для решения этих вопросов", - сказал первый замминистра на брифинге в Киеве во вторник, добавив, что этот вопрос включает в себя и выделение земли, и строительство.

Ю.Куркчи отметил, что даже если бы у государства были необходимые средства, то решение вопроса все равно заняло бы значительное время. При этом если в уже существующую очередь на получение жилья от государства включить переселенцев, то система обеспечения жильем "начнет пробуксовывать".

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