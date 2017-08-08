УВКБ ООН ратует за отмену привязки получения соцвыплат к регистрации в качестве переселенца

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев выступает за отмену привязки получения пенсий и социальных выплат к регистрации в качестве внутреннего переселенца, говорится в распространенном перед брифингом заявлении организации во вторник.

УВКБ отмечает, что власть продолжает повторные проверки переселенцев для выплат пенсий и соцплатежей, осуществляя дважды в год домашние визиты. При этом остальные граждане Украины не подвергаются таким тщательным проверкам.

"Проводить такие проверки - достаточно враждебно со стороны властей", - сказала на брифинге заместитель главы Агентства ООН по делам беженцев Ноель Калхун во вторник в Киеве.

Также она добавила, что изначально регистрация переселенцев задумывалась как система для улучшения распределения помощи, а если теперь она мешает, то необходимо принимать меры.

"Необходимо упростить процедуры назначения выплат переселенцам, чтобы внутренне перемещенные лица не подвергались дискриминации в доступе к помощи", - говорится в заявлении.

Также организация считает, что пенсии являются законным приобретенным правом всех граждан Украины и не должны зависеть от факта регистрации внутреннего переселенца, а предоставление соцпомощи должно зависеть от незащищенности лица, а не от ее перемещения.

"Выплаты пенсий и социальной помощи должны быть отделены от процедуры регистрации переселенцев, как это рекомендовано в законопроекте №4257", - сказано в заявлении.

Первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юсуф Куркчи в ходе брифинга отметил, что процесс, в частности, банковской верификации переселенцев никуда не денется, но такие моменты необходимо максимально упростить.