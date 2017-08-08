Китай больше других стран пострадает от санкций против КНДР, но будет их соблюдать - глава МИД КНР

Основные убытки от новых санкций, наложенных Советом безопасности ООН на Северную Корею, понесет Китай как главный торговый партнер КНДР, заявил глава МИД КНР Ван И.

"С учетом традиционных экономических связей с Северной Кореей, именно Китай заплатит самую высокую цену, выполняя требования резолюции (СБ ООН - ИФ)", - цитирует заявление министра китайское внешнеполитическое ведомство.

Вместе с тем Ван И подтвердил, что Китай будет в полной мере выполнять требования резолюции Совбеза.

"Для защиты международной системы нераспространения и регионального мира и безопасности Китай, как и ранее, будет в полной мере и строго соблюдать соответствующую резолюцию", - подчеркнул глава МИД.

Он напомнил, что резолюция, помимо санкций, призывает заинтересованные стороны к возобновлению шестистороннего переговорного процесса по денуклеаризации Корейского полуострова.