Украинка пыталась подкупить пограничников для пропуска в РФ ее несовершеннолетних детей без согласия отца

В пункте пропуска Пески (Харьковская обл.) 42-летняя гражданка Украины предлагала пограничникам 5 тыс. рос. руб. за содействие при пересечении государственной границы с РФ ее двум несовершеннолетним детям, без нотариально заверенного согласия отца.

"Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт дачи неправомерной выгоды задокументировали и передали правонарушительницу сотрудникам полиции. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины", - сообщает пресс-служба Харьковского погранотряда.