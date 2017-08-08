События

07:40 08.08.2017

Украинка пыталась подкупить пограничников для пропуска в РФ ее несовершеннолетних детей без согласия отца

В пункте пропуска Пески (Харьковская обл.) 42-летняя гражданка Украины предлагала пограничникам 5 тыс. рос. руб. за содействие при пересечении государственной границы с РФ ее двум несовершеннолетним детям, без нотариально заверенного согласия отца.

"Пограничники от неправомерной выгоды отказались, факт дачи неправомерной выгоды задокументировали и передали правонарушительницу сотрудникам полиции. В компетентные правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащее признаки уголовного преступления, предусмотренного ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины", - сообщает пресс-служба Харьковского погранотряда.

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Интерфакс-Украина
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