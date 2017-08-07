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23:29 07.08.2017

В Покровске горит здание неработающего кинотеатра "Мир" – правоохранители

В г.Покровске Донецкой области горит здание неработающего кинотеатра "Мир", сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

"Полиция Покровска выясняет причины пожара в неработающем кинотеатре. На месте происшествия работают сотрудники ГСЧС Покровска и Мирнограда, которые продолжают бороться с огнем", – говорится в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в понедельник вечером.

С целью безопасности людей, сотрудники Покровского отдела полиции обеспечили оцепление места пожара и перекрытие движения транспорта по улице.

Согласно информации правоохранителей, кинотеатр "Мир" имеет 2 этажа общей площадью 750 кв м. Для борьбы с огнем задействованы 7 единиц пожарной техники.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Предварительная правовая квалификация по ч.2 ст.194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" Уголовного Кодекса Украины.

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