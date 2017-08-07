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21:29 07.08.2017

"Нафтогаз" увеличит транзитный иск в Стокгольме к "Газпрому" с $13 млрд еще на $5 млрд и ждет решения до декабря – коммерческий директор

НАК "Нафтогаз Украины" увеличит иск в Стокгольмском арбитраже к российскому "Газпрому" по транзитному контракту с $13 млрд еще на $5 млрд, ожидает решение до декабря текущего года, сообщил главный коммерческий директор компании Юрий Витренко в эфире "5 канала".

"По транзитному контракту мы ждем решения по нашим искам. У "Газпрома" там тоже есть иск, но на очень небольшую сумму (около $7 млн). Наши исковые требования – более $13 млрд, это те, которые уже выставили, а мы еще выставим более чем на $5 млрд", - сказал он.

Ю.Витренко отметил огромную важность решения Стокгольмского арбитража по этому делу для Украины.

Кроме того, он высказал мнение, что даже если в будущем "Газпром" полностью откажется от транспортировки газа через Украину, то ГТС может быть использована для экспорта газа уже украинской добычи. По мнению главного коммерческого директора НАК, за счет применения современных технологий в upstream Украина вполне может покрыть собственные нужды и выйти на экспорт газа.

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