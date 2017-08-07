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18:43 07.08.2017

Uniqlo установит автоматы по продаже одежды в аэропортах и торговых комплексах США

Сеть магазинов одежды Uniqlo (бренд японской группы Fast Retailing Co.) планирует продавать наиболее популярные товары через торговые автоматы в аэропортах и торгово-развлекательных комплексах США, сообщает RTT News.

Первый автомат с сенсорным экраном уже установлен в международном аэропорту Окленда - четвертом по пассажирообороту в Калифорнии. Пассажиры могут купить термофутболку за $14,9 или ветровку за $69,9, продукция представлена в нескольких цветах и размерах.

В ближайшие два месяца еще девять таких автоматов появятся в аэропорту Хьюстона и крупных торговых центрах Лос-Анджелеса и Нью-Йорка. В дальнейшем число автоматов может быть увеличено, а их ассортимент расширен.

Вещи хранятся внутри автомата в коробках или металлических банках. Вернуть покупку можно в обычном магазине Uniqlo или по почте. Пока компания не сообщала о планах реализации подобного проекта за пределами США.

В США работают 45 из 1,9 тыс. магазинов Uniqlo по всему миру. Изначально компания намеревалась увеличить их число до 200 к 2020 году, но, по всей видимости, отказалась от этого плана из-за существенных расходов, пишет The Wall Street Journal.

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