За минувшую неделю на водоемах Украины погибли 99 человек - ГСЧС

На водных объектах Украины в период с 31 июля по 6 августа погибло 99 человек, в их числе есть дети, сообщает пресс-служба ГСЧС в понедельник.

"Жара, которая на прошлой неделе господствовала почти по всей территории Украины, привела не только к резкому увеличению количества пожаров в природных экосистемах, а еще и существенно повлияла на статистику погибших на воде. Опять фиксируем поражающий показатель: 99 граждан погибло… Особенно прискорбно, когда в результате неосторожности или невнимательности взрослых на водоемах травмируются или погибают дети", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, всего с начала года на водоемах Украины погибло 685 человек, из которых 70 0 дети. При этом спасены 484 человека, в том числе 106 детей.