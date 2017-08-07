Спецслужбы РФ готовят в Украине акции с патриотической риторикой

Правозащитники-участники АТО предупреждают о возможных провокациях со стороны российских спецслужб в ходе разных акций протеста в Украине.

"Наша задача - предупредить людей. Многие думают, что спецслужбы занимаются лишь вербовкой и акциями под российскими речёвками, однако сейчас все провокации готовятся под патриотической риторикой", - сказал на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в понедельник в Киеве председатель правозащитного объединения "Синдикат" Евгений Чепелянский.

Он рассказал, что перед проведением акции в Харькове к активистам через соцсети начали обращаться люди с предложением помощи. "Мы начали анализировать: на странице в соцсетях у этих людей патриотическая риторика... Но мы узнали об их причастности к провокационной организации "Наждак", которая выполняет политические заказы... Мы собрали информацию и обратились в СБУ", - сообщил он.

Е.Чепелянский также рассказал, что правоохранители задержали мужчину, "который признался, что должен был в ходе акции, проводимой объединением "Синдикат" под зданием Генпрокуратуры, бросить гранату". "Еще была группа лиц, которые должны были в ходе одной из наших акций разбивать бутылки, таким образом, устраивая провокации", - сообщил глава объединения.

В свою очередь активист ПО "Синдикат", участник АТО Борис Портной призвал всех участников операции быть очень внимательными при участи в акциях протеста. "Если вы хотите принять участие в таких акциях, то обязательно изучите участников, разберитесь в ситуации", - сказал он.