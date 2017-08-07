Сапер пострадал из-за взрыва во время работ на арсенале Минобороны в Балаклее

Взрыв произошел в понедельник во время работы по зачистке 65-го арсенала (в/ч 1652) в Балаклее (Харьковская обл.), в результате которого подорвался сапер.

"Сегодня во время зачистки на территории арсенала подорвался сапер", - сообщили корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" в региональном медиа-центре Минобороны.

Собеседник агентства затруднился ответить на вопрос, насколько серьезные травмы получил пострадавший, отметив лишь, что в харьковский госпиталь его пока не доставляли.

Как сообщалось, в ночь на 23 марта начались взрывы на территории 65 арсенала (в/ч 1652), неподалеку от Балаклеи. Тогда в результате детонации боеприпасов погибла женщина, трое пострадали. Позднее в больнице скончалась еще одна пострадавшая.

В результате взрывов в Балаклее было разрушено и повреждено 392 объекта (жилые дома, здания социальной, образовательной и промышленной сфер). В многоквартирном жилом фонде было повреждено 117 домов, из которых 4 подлежат сносу. В частном секторе наиболее повреждено 228 домов, 2 разрушено. Повреждено 14 объектов социальной сферы.

Кабинетом министров Украины на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации было выделено 145 млн грн, из резервного фонда областного бюджета - еще 10 млн грн.

Кроме того, для оказания материальной помощи пострадавшим из областного бюджета было выделено 30 млн грн, из районного - 5 млн и из городского - 4,5 млн грн.