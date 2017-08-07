Климкин поддержал акцию Pussy Riot в поддержку Сенцова в Якутске

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин поддержал акцию в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, проведенную участницами группы Pussy Riot Марией Алехиной и Ольгой Борисовой в Якутске (РФ).

"Другая Россия. Уважаю Pussy Riot за строительство моста свободы в Якутске", - написал П.Климкин в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник.

Министр проиллюстрировал сообщение фотографией с места акции: мостом, на перилах которого висит большой белый баннер с надписью красной краской "Free Sentsov".

Как сообщалось, М.Алехину и О.Борисову задержали в Якутске за проведение несанкционированной акции в поддержку О.Сенцова. "Задержали машину, в которой мы ехали. Сидим в отделении", - рассказала М.Алехина.

Накануне участницы группы провели акцию в Якутске около ИК-1, где О.Сенцов отбывает наказание, развернув плакат с надписью Free Sentsov.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова "террористического сообщества".