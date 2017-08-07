Двух девушек из Pussy Riot задержали в Якутске за акцию в поддержку Сенцова

Участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали в Якутске за проведение несанкционированной акции в поддержку режиссера Олега Сенцова, сообщила "Интерфаксу" сама М.Алехина.

"Задержали машину, в которой мы ехали. Сидим в отделении", - сказала М.Алехина.

Накануне участницы группы провели акцию в Якутске около ИК-1, где О.Сенцов отбывает наказание, развернув плакат с надписью Free Sentsov.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова "террористического сообщества".