События

14:29 07.08.2017

Двух девушек из Pussy Riot задержали в Якутске за акцию в поддержку Сенцова

Участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Ольгу Борисову задержали в Якутске за проведение несанкционированной акции в поддержку режиссера Олега Сенцова, сообщила "Интерфаксу" сама М.Алехина.

"Задержали машину, в которой мы ехали. Сидим в отделении", - сказала М.Алехина.

Накануне участницы группы провели акцию в Якутске около ИК-1, где О.Сенцов отбывает наказание, развернув плакат с надписью Free Sentsov.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова "террористического сообщества".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

За минувшие сутки на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения

В ЕС по безвизу въехало 162 тыс. украинцев, отказано во въезде всего 55

Турчинов провел совещание с военным руководством в зоне АТО

Суд отложил до 10 августа апелляцию главы Минфина

Пограничники проверили российский рыболовецкий сейнер

ПОСЛЕДНЕЕ

Специалисты зафиксировали незначительное превышение радиационного фона на могильнике под Кропивницким

Российский омбудсмен проинформирована о местонахождении и самочувствии Агеева

Тайфун "Нору" обрушился на Японию

Пациент львовской психбольницы, ранивший 15 человек, взят под стражу по решению суда

Тропическая жара будет преобладать на юге и востоке Украины, запад, север и центр порадует умеренное тепло

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
http://price.ua
РЕКЛАМА