За минувшие сутки на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения

Трое украинских военнослужащих получили ранения в ходе боевых действий в зоне антитеррористической операции за минувшие сутки, уточнил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Трое военнослужащих получили ранения", - сообщил он на брифинге в понедельник в Киеве.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал о двух раненых: один – возле Водяного и еще один – в районе Новотроицкого.