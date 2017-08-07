События

13:39 07.08.2017

За минувшие сутки на Донбассе трое украинских военнослужащих получили ранения

Трое украинских военнослужащих получили ранения в ходе боевых действий в зоне антитеррористической операции за минувшие сутки, уточнил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

"За минувшие сутки вследствие боевых действий погибших в рядах украинских войск нет. Трое военнослужащих получили ранения", - сообщил он на брифинге в понедельник в Киеве.

Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал о двух раненых: один – возле Водяного и еще один – в районе Новотроицкого.

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Интерфакс-Украина
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