В ЕС по безвизу въехало 162 тыс. украинцев, отказано во въезде всего 55

По состоянию на 4 августа более 162 тыс. граждан Украины воспользовались правом безвизового въезда в страны Европейского Союза, сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.

"Количество отказов – 0,03%, всего 55 человек. Из них 18 – это превышение срока пребывания, 37 – не подтверждение цели поездки", - сказал П.Цигикал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он также рассказал, проблема с очередями на границе по сути решена.

"Принят ряд мер во исполнение соответствующего указания президента. Это и перенаправление потоков, и выделение отдельных полос для автомобилей с иностранными номерами, чтобы разгрузить другие полосы движения", - пояснил П.Цигикал.

Полный текст интервью с П.Цигикалом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".