Тропическая жара будет преобладать на юге и востоке Украины, запад, север и центр порадует умеренное тепло

В ближайшие сутки погоду юга и востока Украины продолжит определять жаркий тропический воздух; в западных, северных, большинстве центральных областей – умеренно теплая воздушная масса атлантического происхождения, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью, кроме юго-восточной части, днем на севере Левобережья кратковременные дожди, местами грозы, на остальной территории без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных, северных и Винницкой областях ночью 11-16°, днем 21-26°, на остальной территории ночью 17-22°, на побережье морей до 25°, днем 29-34°, в южных, Донецкой и Луганской областях 35-39°.

В Киеве ночью кратковременный дождь, днем без осадков; температура ночью 14-16°, днем 23-25°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 8 августа самая высокая температура днем была +39,2 в 2010 году, самая низкая ночью +7,8 в 1887 году.

9 августа - без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 3-8 м/с. Температура в южной части ночью 19-24°, днем 33-38°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 28-33°, в северных и западных областях 24-29°.

В Киеве – без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 26-28°.

7 августа температура воды в Черном и Азовском морях 25-28°, в Днепре возле Киева 25°.