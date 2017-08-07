Суд отложил до 10 августа апелляцию главы Минфина

Апелляционный суд Киева перенес на 10 августа рассмотрение апелляционной жалобы министра финансов Александра Данилюка о назначении его внеплановой налоговой проверки за 1998-2016 годы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина" из суда, такое решение пояснили отсутствием всех необходимых документов по делу.

Как сообщалось, Печерский райсуд Киева 18 июля принял определение о назначении ГФС внеплановой документальной проверки А.Данилюка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и другого законодательства за период с 1998 по 2016 годы. Документ был принят по ходатайству прокурора департамента по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры в связи с депутатским обращением. Согласно тексту определения в реестре судебных решений, этот департамент осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 4 июля 2017 года по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.212 Уголовного кодекса (умышленное уклонение от уплаты налогов).

Ранее народный депутат из коалиционной фракции партии "Народный фронт" Татьяна Черновол сообщила о подаче депутатского обращения генпрокурору Юрию Луценко с просьбой расследовать имеющиеся, по ее мнению, существенные расхождения между доходами и расходами А.Данилюка в 2010-2014 годах, когда он возглавлял Координационный центр по внедрению экономических реформ при администрации президента.

Как утверждает депутат, согласно имеющейся налоговой информации о доходах, глава Минфина получил в эти годы из законных источников 556,16 тыс. грн, однако приобрел в собственность жилой дом площадью 290 кв. м и, по предварительному договору купли-продажи, стоимостью 2,054 млн грн, автомобиль БМВ Х5 2008 г. в. и в 2014 году размести на счетах Укрсоцбанка 519,67 тыс. грн.

В свою очередь глава Минфина категорически отверг обвинения в неуплате налогов, объяснив расхождения между его доходами и расходами в 2010-2014 гг. своей работой в частном бизнесе в предыдущие годы. Он обжаловал определение суда, считая незаконным действия прокуратуры и судьи, но одновременно попросил ГФС максимально быстро провести его налоговую проверку, чтобы не создавать угрозу выпуску еврооблигаций, переговорам с МВФ и бюджетному процессу.