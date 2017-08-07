События

11:58 07.08.2017

Пограничники проверили российский рыболовецкий сейнер

Пограничники Мариупольского отряда морской охраны осуществили проверку российского рыболовецкого судна, находившегося в 10 метрах от украинского берега, сообщает отдел по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

Согласно сообщению, пограничники выявили на выходных в Азовском море в 10 милях от берега движение неизвестного судна. "На запросы оно не отвечало, из-за этого в готовность сразу привели катерную группу. В результате дальнейшей проверки данное судно идентифицировали как рыболовецкий сейнер под флагом РФ", - рассказали в Госпогранслужбе.

Капитан судна сообщил, что в море судно находится с целью научного вылова. "Вскоре на борт судна высадилась обзорная группа, которая вышла из пункта базирования для проведения проверки. Нарушений во время осмотра не выявлено", - проинформировали в ведомстве.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что акватория Азовского моря находится под их усиленным контролем, постоянно отслеживаются все суда, которые находятся в море. "Лишь с начала года сотрудники Морской охраны пограничного ведомства во время несения службы осмотрели больше 450 судов, а свыше 10 задержали", - говорится в сообщении.

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