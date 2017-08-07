Глава Госпогранслужбы Украины поддерживает введение уголовной ответственности за незаконное пересечение границы

Глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал заявляет, что ведомство в целом положительно поддерживает инициативу некоторых депутатов ввести уголовную ответственность за незаконное пересечение границы.

"Мы положительно относимся к такой инициативе. Сегодня за незаконное пересечение границы законодательством предусмотрен штраф, к уголовной ответственности привлекаются только организаторы. Я думаю, что введение уголовной ответственности существенно облегчит нам работу: ведь люди, которые незаконно пересекают границу, будут знать об ужесточении меры наказания и это будет как превентивная мера", - сказал П.Цигикал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

По словам главы ведомства, в Госпогранслужбе поддерживает эту инициативу, поскольку это поможет в охране государственной границы.

Полный текст интервью с П.Цигикалом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".