Новый глава Госпогранслужбы: Мы изучаем вопрос расширения полномочий погранведомства

Новоназначенный глава Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал рассказал об основных приоритетах на посту руководителя ведомства.

"Если говорить об основных задачах, то речь идет о тактическом усилении подразделений на границе. На сегодняшний день многие наши подразделения имеют, на мой взгляд, и, по мнению многих экспертов, очень большие участки ответственности. Эффективно организовать службу на таких участках очень сложно. Поэтому мы планируем все-таки увеличить присутствие пограничников на границе и развернуть новые подразделения", - сказал П.Цигикал в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что этот вопрос будет согласовывать с руководством страны, поскольку он требует определенных финансов. "Сегодня такая необходимость существует на восточном участке, с учетом военной агрессии России, и на западной границе в связи с деятельностью организованных преступных групп", - пояснил глава Госпогранслужбы.

В эту систему, по словам П.Цигикала, вписывается и активизация деятельности участковых инспекторов на второй линии границы. "Если рассмотреть систему охраны границы в целом, то на первой линии у нас стоят погранотделы, а на второй линии – инспектора. Мы планируем, чтобы участковые были подготовленными специалистами, которые пройдут дополнительное обучение в нашей академии. Их задача – работа с местным населением для профилактики преступлений: работа с молодежью, в школах, на местных собраниях. То есть, участковый инспектор должен жить жизнью той громады, которая находится непосредственно на линии границы", - пояснил глава Госпогранслужбы.

Третий приоритет, по его словам, касается определенных реформ в контексте расширения полномочий ведомства. "Мы уже вывели оперативно-розыскные подразделения из состава отрядов и сделали в региональных управлениях оперативно-розыскные управления. Оперативный состав сейчас действует автономно на третьей линии, где непосредственно формируется состав преступления, где находятся организаторы преступного бизнеса. Сейчас мы изучаем вопрос возможного расширения полномочий Госпогранслужбы", - сказал П.Цигикал.

Он добавил, что этот процесс пока находится на ранней стадии, поэтому каких-то конкретных решений нет.

"Мы рассматриваем вопрос предоставления погранведомству функций досудебного следствия по определенным статьям Уголовного кодекса. Ведь мы ведем оперативно-розыскную деятельность где-то по 10 статьям Уголовного кодекса, а следствие по этим статьям проводят другие правоохранительные органы", - сказал П.Цигикал.

Важным приоритетом, по его словам, была и остается служба в зоне АТО. "Наши подразделения в этом районе всегда в приоритете, мы пытаемся максимально обеспечить их всем необходимым: и техникой, и вооружением, и одеждой на зиму, и топливом. Могу с уверенностью сказать, что наши военнослужащие в зоне АТО размещены в стационарных подразделениях и обеспечены всем необходимым", - сказал глава Госпогранслужбы.

Кроме того, руководство погранведомства планирует начать обновление своего парка плавсредств, что очень важно для морской охраны. "В запросе на бюджет следующего года мы заложили для этого необходимые средства", - сказал П.Цигикал.

Полный текст интервью с П.Цигикалом будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".