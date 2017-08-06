События

17:56 06.08.2017

В столице ОАЭ возник очередной пожар в небоскребе

Пожар вспыхнул в воскресенье в небоскребе Tiger Tower столицы ОАЭ городе Дубай, никто не пострадал, сообщили СМИ.

По данным властей, возгорание произошло в гардеробной на 53 этаже, оно было быстро ликвидировано.

Наблюдатели обратили внимание, что за текущую неделю это второй пожар в небоскребе элитного района города. В пятницу пожарным пришлось ликвидировать пожар в одном из самых высоких небоскребов мира - башне Torch Tower, когда тоже обошлось без пострадавших.

О причинах пожаров пока не сообщается, делаются предположения, что последний из них мог быть вызван непогашенной сигаретой или же чрезвычайно жаркой погодой.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

От взрыва ручной гранаты погибли 3 человека

Трое военнослужащих получили ранения в зоне проведения АТО в субботу

В субботу вечером боевики открыли минометный огонь, предварительно запросив режим "тишины"

Погибла экс-депутат Ирина Бережная

Порошенко анонсировал увеличение денежного обеспечения военнослужащих в зоне АТО

ПОСЛЕДНЕЕ

Минюст США не будет преследовать журналистов за публикацию "утечек"

Боевики снизили количество обстрелов позиций сил АТО, о пострадавших не сообщается - штаб

Стрельба на военной базе в Тегеране: четверо погибших, восемь раненых

В Венесуэле предпринята попытка теракта против военной базы лояльных президенту войск

Хорватия приняла на отдых 86 детей из зоны АТО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Price
РЕКЛАМА