События

11:35 06.08.2017

В Харькове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в магазин

В Харькове неизвестные разбили окно в магазине по Александровскому проспекту и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью.

"В результате произошло возгорание продуктового магазина общей площадью 60 кв.м. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Огнем повреждено около 25 кв.м. В результате происшествия пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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