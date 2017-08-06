В Харькове неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в магазин

В Харькове неизвестные разбили окно в магазине по Александровскому проспекту и бросили внутрь бутылку с зажигательной смесью.

"В результате произошло возгорание продуктового магазина общей площадью 60 кв.м. Пожар ликвидирован силами ГСЧС. Огнем повреждено около 25 кв.м. В результате происшествия пострадавших нет. Сумма ущерба устанавливается", - сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Информация о случившемся внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.