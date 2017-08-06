Суд отпустил обвиняемого в убийстве трех шахтеров – Сарган

Димитровский городской суд освободил из-под стражи обвиняемого в убийстве трех шахтеров, сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

"Убийство произошло 20 мая 2013 года в Покровске. Двое мужчин, вооружившись огнестрельным оружием, приехали в гаражный кооператив "Южный" для угона автомобиля. Там преступники решили похитить автомобиль Toyota Avensis, а его владельца убили. После того, как убийцы застрелили владельца машины, они пытались скрыть его тело в багажнике автомобиля. В это время в гараж подъехали еще двое шахтеров. Их преступники также застрелили, а затем скрылись на угнанном авто. Все убитые мужчины были рабочими ЧАО Шахтоуправление Покровское Красноармейского района", – написала она на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Одного из убийц задержали через несколько дней, другого экстрадировали из Российской Федерации, куда он уехал к родственникам сразу после совершения преступления.

Вопреки ходатайству прокуратуры, по решению коллегии судей в апреля 2015 один из обвиняемых был освобожден из-под стражи под залог. Он бежал и до сих пор находится в розыске.

Другого обвиняемого в декабре 2015 Красноармейский райсуд приговорил к пожизненному лишению свободы. Однако защита подала жалобу и в апреле 2016 производство направили на новое рассмотрение в Димитровский городской суд.

В пятницу, 4 августа, суд отклонил ходатайство прокурора о продлении срока содержания под стражей 27-летнему обвиняемому и ему изменена мера пресечения на домашний арест без права на апелляционное обжалование. Такое решение суд принял, ссылаясь на судебную практику Европейского суда по правам человека, а именно - на п.4 ст.5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, которое было признано по делу "Харченко против Украины". "Важно отметить, что указанное дело касается хищения средств на предприятии, а не особо тяжкого преступления как умышленное тройное убийство", подчеркнула Л.Сарган.

Также она отметила, что учитывая тяжесть совершенных человеком преступлений, а также побег второго фигуранта после выхода под залог, прокуратура Донецкой области считает указанное решение незаконным.