Лондон готов заплатить 40 млрд евро за выход из Евросоюза – СМИ

Великобритания согласна выплатить для урегулирования финансовых проблем, связанных с ее выходом из Евросоюза, 40 млрд евро, сообщила газета Sunday Telegraph.

Брюссель оценивает взнос Великобритании за развод с ЕС в сумму до 100 млрд евро.

Издание отмечает, что Лондон в качестве условия выплаты по "счету за Вrexit" выдвинул требование о начала переговоров о будущем отношений между Великобританией и ЕС, включая торгово-экономические связи.

По мнению Брюсселя, переговоры о свободной торговле могут начаться лишь после договоренности и британских выплатах, а также решения вопросов, связанных с проживанием в Великобритании граждан других европейских государств и границами Ирландии, являющейся членом Евросоюза.