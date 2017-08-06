Авария трансформатора в Крыму оставила на полтора часа без света более 120 тыс. человек

Более 120 тыс. человек в Крыму полтора часа оставались без электроснабжения в субботу вечером из-за повреждения трансформатора, говорится в сообщении на сайте Минэнерго РФ.

"В 17:35 на подстанции 110 "Старый Крым" действием защит отключились первая и вторая секции шин 110 кВ. Причина: повреждение трансформатора тока 110 кВ с возгоранием и конденсатора связи фазы", - отмечает министерство.

Были обесточены семь подстанций: "Лучистое", "Малореченское", "Приветное", "Морское", "Веселое", "Капсель" и "Судак".

Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 24 населенных пунктах Судакского, Кировского, Лучистого, Малореченского, Приветного и Феодосийского регионов. "Около 121 100 человек. Мощность отключенных потребителей - 70,4 МВт",- говорится в пресс-релизе.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В 18:57 на отключенные подстанции подали напряжение. В 19.00 в домах крымчан появился свет.