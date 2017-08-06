События

01:13 06.08.2017

Авария трансформатора в Крыму оставила на полтора часа без света более 120 тыс. человек

Более 120 тыс. человек в Крыму полтора часа оставались без электроснабжения в субботу вечером из-за повреждения трансформатора, говорится в сообщении на сайте Минэнерго РФ.

"В 17:35 на подстанции 110 "Старый Крым" действием защит отключились первая и вторая секции шин 110 кВ. Причина: повреждение трансформатора тока 110 кВ с возгоранием и конденсатора связи фазы", - отмечает министерство.

Были обесточены семь подстанций: "Лучистое", "Малореченское", "Приветное", "Морское", "Веселое", "Капсель" и "Судак".

Без электроснабжения оставалась часть бытовых потребителей в 24 населенных пунктах Судакского, Кировского, Лучистого, Малореченского, Приветного и Феодосийского регионов. "Около 121 100 человек. Мощность отключенных потребителей - 70,4 МВт",- говорится в пресс-релизе.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание.

В 18:57 на отключенные подстанции подали напряжение. В 19.00 в домах крымчан появился свет.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

В субботу вечером боевики открыли минометный огонь по украинским позициям в районе Крымского, предварительно запросив режим "тишины" – штаб

Погибла экс-депутат Ирина Бережная

Порошенко анонсировал увеличение денежного обеспечения военнослужащих в зоне АТО

ДТП с участием автобуса в Турции привело к гибели пяти человек, 40 пострадали

Плотницкий и его окружение присваивают средства из РФ под видом "инвестиций"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве разбилась трехлетняя девочка, выпав из окна 16-го этажа – правоохранители

В результате взрыва гранаты в многоэтажке Днепра погиб мужчина – правоохранители

Совбез ООН единогласно одобрил дополнительные санкции против КНДР

До конца года в Киеве планируется демонтаж 1,2 тыс незаконных МАФов – Кличко

Учредительное собрание Венесуэлы проголосовало за отставку генпрокурора страны

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
Прайс
РЕКЛАМА