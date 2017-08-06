В Киеве разбилась трехлетняя девочка, выпав из окна 16-го этажа – правоохранители

В Киеве разбилась трехлетняя девочка, которая выпала из окна 16-го этажа опершись на москитную сетку, сообщили в пресс-службе Нацполиции г.Киева.

"К правоохранителям обратились соседи. Они увидели ребенка возле дома, рядом лежала москитная сетка", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

Согласно сообщению, трагедия произошла в субботу утром в Деснянском районе столицы.

Врачи, прибывшие по вызову, констатировали смерть ребенка.

Как установили правоохранители, девочка проснулась утром, когда взрослые спали, подошла к открытому окну и оперлась руками на москитную сетку, которая не выдержала ее веса.

"Следователи Деснянского управления полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, после чего будет дана правовая оценка произошедшего", - отмечается в сообщении.