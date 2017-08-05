Порошенко передал сертификат на дизельный генератор в винницкий центр реабилитации детей и молодежи

Президент Украины Петр Порошенко в рамках рабочей поездки в Винницкую область посетил коммунальное учреждение "Городской центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями "Гармония" в Виннице и передал сертификат на дизельный генератор.

"Глава государства вручил сертификат на дизельный генератор директору центра, уполномоченному правительства по правам людей с инвалидностью Раисе Панасюк", - сообщает пресс-служба президента.

Директор центра пояснила, что такой генератор пригодится во время поездок в лагеря на природу, и поблагодарила главу государства за внимание к детям, которые проходят реабилитацию.

Деятельность коммунального учреждения "Городской центр социально-психологической реабилитации детей и молодежи с функциональными ограничениями "Гармония" направлена на восстановление и поддержание физического и психологического состояния пациентов, адаптацию и интеграцию их в общество. Кроме тренажерного зала и бассейна, массажной комнаты, здесь действуют различные кружки и театральная студия.

С марта 2016 года центр полноценно функционирует в отремонтированном и реконструированном помещении, которое было передано департаментом жилищного хозяйства Винницкого городского совета. В 2016 году центр оказывал услуги 78 лицам с инвалидностью, из них 21 - дети. С начала 2017 года услуги центра получают 86 человек, из них 30 детей.