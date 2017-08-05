Порошенко анонсировал увеличение денежного обеспечения военнослужащих в зоне АТО (добавлен текст после 2 абзаца)

Президент Украины Петр Порошенко заявил об увеличении денежного обеспечения военнослужащих в зоне АТО.

"Принято решение увеличить уровень денежного обеспечения, доплат военнослужащим, которые выполняют военную обязанность в зоне антитеррористической операции. Я поручил поднять содержание на первой линии до 10 тысяч гривень в месяц и повысить содержание на второй линии до 4,5 тысяч", - сказал он во время рабочей поездки в Винницкую область в субботу по случаю Дня Воздушных сил ВСУ.

В свою очередь внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков на писал на своей странице в соцсети Фейсбук: " С 1 августа 2017 поднята з/п многим категориям и специальностям в ВСУ. ВДВшечка: от солдата до комбата. С 1 августа 2017 года поднят размер доплаты за работу в АТО: 1-линия 10 000 гривен, 2-я линия 4 500 гривен".