События

14:07 05.08.2017

Порошенко анонсировал увеличение денежного обеспечения военнослужащих в зоне АТО (добавлен текст после 2 абзаца)

Президент Украины Петр Порошенко заявил об увеличении денежного обеспечения военнослужащих в зоне АТО.

"Принято решение увеличить уровень денежного обеспечения, доплат военнослужащим, которые выполняют военную обязанность в зоне антитеррористической операции. Я поручил поднять содержание на первой линии до 10 тысяч гривень в месяц и повысить содержание на второй линии до 4,5 тысяч", - сказал он во время рабочей поездки в Винницкую область в субботу по случаю Дня Воздушных сил ВСУ.

В свою очередь внештатный советник президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков на писал на своей странице в соцсети Фейсбук: " С 1 августа 2017 поднята з/п многим категориям и специальностям в ВСУ. ВДВшечка: от солдата до комбата. С 1 августа 2017 года поднят размер доплаты за работу в АТО: 1-линия 10 000 гривен, 2-я линия 4 500 гривен".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ

ДТП с участием автобуса в Турции привело к гибели пяти человек, 40 пострадали

Плотницкий и его окружение присваивают средства из РФ под видом "инвестиций"

В Луганской области завершен монтаж телерадиобашни, которая обеспечит трансляцию украинского ТВ и радио

Боевики за сутки 38 раз обстреляли позиции сил АТО, ранены трое военнослужащих

МИД Украины требует отменить судебное решение в отношении Балуха

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко утвердил новый образец боевого знамени военной части (соединения) ВСУ

В Украине с понедельника ожидается снижение температуры воздуха

Электронный билет в электротранспорте Харькова начнет действовать до конца года

Необычную книгу о математике презентовали детям на фестивале в Одессе

Во Львове пациенту психбольницы, ранившему 15 человек, объявлено подозрение в покушении на убийство

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины.

РЕКЛАМА
принтеры этикеток в онлайн магазине
РЕКЛАМА